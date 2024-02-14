14 февраля 2024, 21:40

Четыре бойца со Ставрополья погибли в военной операции

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Алексей Забелин, Русланбек Хамзатов, Дмитрий Штырлов и Андрей Доценко погибли в зоне боевых действий, сообщили власти двух округов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 280 военных из Ставропольского края.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Матюшин стал 276-м уроженцем Ставрополья, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти

Ефрейторы Алексей Забелин и Русланбек Хамзатов, рядовой Дмитрий  Штырлов, погибли в военной операции на Украине, сообщил сегодня глава Георгиевского городского оруга Андрей Зайцев, отчитываясь в своем Telegram-канале о передаче их родным орденов Мужества. 

Глава Арзгирского муниципального округа Алексей Палагута отчитался сегодня о передаче ордена Мужества семье Андрея Доценко, погибшего в военной операции осенью 2023  года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 280 жителей Ставропольского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 21.40 мск 14 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 3407 бойцов с юга России, в том числе 1659 - из СКФО и 1748 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Контрактник из Пятигорска убит на Украине", "Власти сообщили о гибели двух бойцов из Ставропольского края в ходе спецоперации", "Разведчик из Ставропольского края убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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