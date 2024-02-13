Контрактник из Ставропольского края погиб на Украине

13 февраля 2024, 23:04

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Рядовой Владимир Матюшин погиб на Украине, сообщил глава Новоалександровского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 276 военных из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Станислав Унтеевский и Сергей Котенев погибли в военной операции на Украине. Общее число жителей Ставропольского края, погибших в зоне специальной военной операции, о которых сообщали власти, достигло 275.

3 февраля в Херсонской области погиб рядовой контрактной службы Владимир Матюшин. Ему было 45 лет, у него остались трое детей, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Новоалександровского округа Эдуард Колтунов.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 276 жителей Ставропольского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 23.00 мск 13 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 3397 бойцов с юга России, в том числе 1651 - из СКФО и 1746 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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