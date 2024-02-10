Два бойца со Ставрополья погибли в военной операции

10 февраля 2024, 20:04

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Станислав Унтеевский и Сергей Котенев погибли в военной операции на Украине, сообщила глава Петровского округа. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 275 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Олег Гончаров погиб в военной операции на Украине, сообщила 6 февраля мэр Лермонтова. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 273 бойцов из Ставропольского края.

В селе Константиновское вручен орден Мужества семье Станислава Унтеевского, погибшего 30 сентября 2023 года в военной операции на Украине, сообщила 9 февраля в своем телеграм-канале глава Петровского муниципального округа Наталья Конкина.

"Станислав с 22 февраля 2022 года (такая дата указана в публикации Натальи Конкиной. О начале военной операции было объявлено 24 февраля 2022 года. - Прим. "Кавказского узла") был направлен в зону боевых действий для выполнения воинского долга в специальной военной операции. […] В июле 2023 года, при выполнении очередного боевого задания, был ранен. После прохождения лечения вернулся в отряд для дальнейшего выполнения боевых задач. Но спустя месяц погиб", - говорится в публикации.

Днем ранее, 8 февраля, Наталья Конкина сообщила в своем телеграм-канале, что в селе Гофицком передан орден Мужества ​семье Сергея Котенева, погибшего в военной операции на Украине. Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 275 бойцов со Ставрополья. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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