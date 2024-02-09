"Монитор пациента" закрыл офисы в Ингушетии и Кабардино-Балкарии

09 февраля 2024, 22:10

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Организации бесплатной юридической помощи "Монитор пациента" и "Монитор ЖКХ" вынужденно закрыли офисы в двух республиках из-за недостатка средств, в Дагестане работа продолжается.

Общественные организации "Монитор пациента" и "Монитор ЖКХ" вынуждены закрыть офисы в Ингушетии и Кабардино-Балкарии. "Это решение далось нам нелегко и мы, как могли, оттягивали этот момент. Причина банальна: не хватает денег на содержание офиса и зарплаты юристам", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Монитор пациента и ЖКХ".

Однако надежда, что деятельность в этих республиках удастся возобновить, есть. "Результаты в этих двух республиках были хорошие и помощь тоже нужна многим. Поэтому мы очень надеемся, что найдётся человек или группа лиц, которые смогут взять на себя расходы по содержанию этих двух филиалов. Однажды такое уже было: мы закрылись и быстро открылись снова", - указано в сообщении.

Глава организаций Зияутдин Увайсов в приложенном к публикации видео, отметил, что для того, чтобы возобновить работу в какой-либо из республик, "должна быть уверенность, что у нас есть финансирование на хотя бы полгода".

Работа в Дагестане продолжается. "В Дагестане мы пока работаем, как прежде, надеемся, что и дальше сможем", - указано в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что "Монитор пациента" занимается проблемами доступной среды для инвалидов, обеспечением больных редкими заболеваниями лекарствами, помогает отстаивать права пациентов в суде. "Монитор ЖКХ" оказывает юридическую помощь по вопросам поставок, отключений электроэнергии, воды, газа, перерасчетов платежей за коммунальные услуги.

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