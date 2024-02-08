Виталий Вотановский. Фото: Виталия Вотановского https://prosleduet.media

08 февраля 2024, 07:26

Виталий Вотановский* запросил убежище в Хорватии

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Активист из Краснодара Виталий Вотановский*, покинувший Россию после угрозы уголовного преследования, рассказал, что обратился к властям Хорватии с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Как информировал "Кавказский узел", 15 октября 2023 года стало известно, что министерство юстиции включило в реестр иноагентов активиста из Краснодара Виталия Вотановского*, который, по данным ведомства, распространял сведения, направленные на формирование негативного образа России.

5 апреля 2023 года Вотановский* сообщил, что уехал из России. Ранее ему поступили угрозы после съемки могил погибших на Украине военных и публикации этих фото в его телеграм-канале "Титушки в Краснодаре".

Виталий Вотановский* запросил политическое убежище в Хорватии. Об этом он написал сегодня ночью в своем телеграм-канале.

По словам активиста, ему пришлось ночевать около границы. На следующее утро вместе с ним около КПП было несколько семей, которые также просили убежище в Хорватии. Некоторым было отказано.

"Мужчине 35 лет отказали в убежище, потому что он уже был на территории ЕС и на его персоне Венгрия поставила черную метку. Через два часа к нам присоединилась семья из двух женщин из Ингушетии. Нас достаточно быстро оформили документально, при этом забрали паспорта и средства связи. Мы долго ждали автозак. Автозак приехал в только в 16 часов. Нас в нём было 13 человек", – написал Вотановский*.

По его словам, после пересечения границы его самого, а также его спутников поместили в спецприемник, где комфортные условия и имеется все необходимое.

Напомним, 10 мая 2023 года стало известно, что Ленинский районный суд Краснодара признал участием в деятельности нежелательной организации размещение активистом и автором телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталием Вотановским* ссылок на публикации двух изданий и оштрафовал его на 10 тысяч рублей. Ссылки были опубликованы до того, как СМИ были внесены в список нежелательных организаций, пояснил адвокат активиста.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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* включен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Краснодарский активист покинул Россию после доноса в МВД", "Следствие отказалось снять арест со счетов матери Яны Антоновой", "Владимир Атаманчук пожаловался на ночной визит силовиков".

Автор: "Кавказский узел"

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