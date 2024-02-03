03 февраля 2024, 04:13
Дело о хищении газа на 1,6 млрд рублей поступило в суд Махачкалы
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Ленинский райсуд Махачкалы рассмотрит дело против экс-советника директора ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" и местного жителя о хищении природного газа на сумму более 1,6 миллиарда рублей.
Согласно версии следствия, в 2016 году советник руководителя ООО ради хищения газа создал преступное сообщество, в которое вошли ряд руководителей компании и иные лица. Сообщество занималось систематическими хищениями газа, который компания поставляла потребителям, отметили в прокуратуре региона.
За время с апреля по декабрь 2017 года фигуранты дела "путем реализации мошеннических схем во всех территориальных подразделениях организации" похитили газа на общую сумму более 1,6 миллиарда рублей, сообщила 2 февраля прокуратура республики на своем сайте.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2022 году по делу о хищении газа в Уллубийауле задержаны четверо подозреваемых: замначальника отдела ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", техник из управления компании в Карабудахкентском районе, сотрудник администрации села Уллубийаул и работник тепличного хозяйства.
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