Еще одна группа переселенцев вернулась в Физули

29 января 2024, 09:29

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27 семей вынужденных переселенцев вернулись сегодня из Баку в Физули. Общее число вернувшихся в город жителей достигло 1969.

Как информировал "Кавказский узел", 26 января стало известно, что общее число вернувшихся в Физули жителей достигло 1854.

Сегодня из Гарадагского района Баку в Физули переселены еще 27 семей вынужденных переселенцев, общим количеством 115 человек. В Физули обеспечено проживание 527 семей или 1969 человек, передало сегодня агентство АПА.

Напомним, ранее азербайджанские аналитики заявили корреспонденту "Кавказского узла", что вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно просто дать жилье, необходимо еще создать рабочие места и обеспечить функционирование инфраструктуры. Также они обратили внимание на возможные проблемы при переселении жителей.

Вернувшиеся в Физули переселенцы получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех, отметил в частности обозреватель информационного агентства "Turan" Хафиз Бабалы.

"Кавказский узел" также писал, точ июне 2023 года власти Азербайджана сообщали, что в Физули будут переселены 800 семей после того, как в городе завершится строительство шести кварталов.

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