24 января 2024, 20:12

Боец из Дагестана погиб в военной операции

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Зиредин Шихаев погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщила сегодня администрация Рутульского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 721 бойца из Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", Рамазан Хужамагомедов стал 720-м военным из Дагестана гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

О гибели добровольца Зиредина Шихаева сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Рутульского района, отчитываясь о посещении родных погибшего. Другие подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 721 бойца из Дагестана. Всего власти и силовики на 20.12 мск 24 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3296 военных с юга России, в том числе 1610 – из СКФО и 1686 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Дагестана убит в зоне СВО", "Боец из Кайтагского района погиб в военной операции", "Двое жителей Дагестана погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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