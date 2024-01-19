Уроженец Чародинского района убит на Украине

19 января 2024, 02:56

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Рамазан Хужамагомедов, погибший на Украине, похоронен в селе Сачада, сообщила администрация Чародинского района. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 720 дагестанцев.

Как информировал "Кавказский узел", 16 января стало известно, что на Украине погиб Ильяс Магомедов из Казбековского района. Он стал, по меньшей мере, 719-м жителем Дагестана, чью гибель в ходе военных действий официально признали власти.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

В селе Сачада похоронили 27-летнего Рамазана Хужамагомедова, погибшего в зоне российской военной операции на Украине, сообщила администрация Чародинского района 18 января.

В сообщении не уточняется, когда и где был убит Хужамагомедов - чиновники ограничились формулировкой "погиб, защищая интересы нашей страны".

В гражданской жизни Хужамагомедов был учителем истории. До пятого класса он учился в Манасаульской школе, затем перевелся в кадетскую школу в Махачкале, затем окончил исторический факультет ДГУ и с 2021 года начал преподавать в Манасской школе.

"В мае 2022 года он отправится на срочную службу в ряды ВС РФ, где и подписал контракт на дальнейшую службу. (...) администрация и коллектив ходатайствовали о его отсрочке как учителя истории, он посчитал, что уклониться от службы в армии будет малодушием", - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 720 жителей Дагестана, участвовавших в военных действиях.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

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