Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине

23 января 2024, 15:07

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Вадим Яковлев из Прохладненского района погиб на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 118 военных из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" писал, что Тембот Керашев стал 117-м жителем Кабардино-Балкарии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Вадим Яковлев погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня фонд "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии, отчитываясь об оказании помощи матери погибшего.

Вадим родился в городе Майский, учился в школе №6 Прохладного, после окончания школы поступил в Прохладненский многопрофильный колледж и получил специальность «повар». В 2010 году был призван в армию на срочную службу, после подписал контракт с Минобороны. В СВО на Украине участвовал с ее начала, награжден орденом Мужества (посмертно), говорится в сообщении в Telegram-канале фонда.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 118 жителей Кабардино-Балкарии 1 . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов юга России, убитых в военной операции на Украине.

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