Сержант из Кабардино-Балкарии погиб на Украине

23 января 2024, 07:31

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Сержант Тембот Керашев из Лескенского района погиб в зоне проведения военной операции. С начала спецоперации на Украине погибло как минимум 117 жителей Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 4 января представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 116 жителей Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших на Украине, составленный на основании официальных данных чиновников и силовых ведомств.

Во время проведения спецоперации погиб уроженец села Урух Лескенского района, сержант Тембот Керашев. Сотрудница госфонда "Защитники Отечества" встретилась с его вдовой и выразила ей соболезнования, сообщила 17 января администрация фонда на его странице в соцсети "Одноклассники".

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 117 жителей Кабардино-Балкарии 1 .

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

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