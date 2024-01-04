04 января 2024, 04:43

Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Урванского района Кабардино-Балкарии Залим Шереужев убит в зоне военных действий на Украине, у него остались четверо детей. С начала российской военной операции чиновники подтвердили гибель на Украине как минимум 116 жителей республики. 

Как сообщал "Кавказский узел", к 3 января чиновники и силовики подтвердили гибель в зоне российской военной операции на Украине по меньшей мере 3200 жителей юга России, из них 1570 бойцов из СКФО и 1630 - из ЮФО.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Власти Кабардино-Балкарии подтвердили факт гибели на Украине еще одного уроженца республике, уроженца Урванского района Залима Шереужева. 

Информация о еще одном убитом военном была озвучена в программе “Вести. Кабардино-Балкария”. Репортаж был посвящен передаче новогодних подарков детям Шереужева. 

Как следует из репортажа, Шереужев находился в зоне военных действий с августа 2022 года. Он погиб 28 апреля 2023 года “на Украине в ходе ожесточенных боев близ населенного пункта Чернопавловка”, заявил в эфире глава регионального референтного центра Россельхознадзора Хауди Сохроков. 

У Залима Шереужева, которого наградили орденом Мужества посмертно, остались четверо детей. Подарки от чиновников они получили после того, как оставили свои записки с пожеланиями на елке в доме правительства республики, отмечается в репортаже. 

На записи видно, что корреспондент брал комментарий у супруги убитого бойца, однако вся ее речь при монтаже была исключена из сюжета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 116 уроженцев Кабардино-Балкарии . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших на Украине, составленный на основании официальных данных чиновников и силовых ведомств. 

Всего по состоянию на 4.40 мск 4 января властями официально подтверждена гибель на Украине как минимум 3206 силовиков с юга России. 

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Примечание:

"Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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