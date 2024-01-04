Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине

04 января 2024, 04:43

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Уроженец Урванского района Кабардино-Балкарии Залим Шереужев убит в зоне военных действий на Украине, у него остались четверо детей. С начала российской военной операции чиновники подтвердили гибель на Украине как минимум 116 жителей республики.

Как сообщал "Кавказский узел", к 3 января чиновники и силовики подтвердили гибель в зоне российской военной операции на Украине по меньшей мере 3200 жителей юга России, из них 1570 бойцов из СКФО и 1630 - из ЮФО.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

Власти Кабардино-Балкарии подтвердили факт гибели на Украине еще одного уроженца республике, уроженца Урванского района Залима Шереужева.

Информация о еще одном убитом военном была озвучена в программе “Вести. Кабардино-Балкария”. Репортаж был посвящен передаче новогодних подарков детям Шереужева.

Как следует из репортажа, Шереужев находился в зоне военных действий с августа 2022 года. Он погиб 28 апреля 2023 года “на Украине в ходе ожесточенных боев близ населенного пункта Чернопавловка”, заявил в эфире глава регионального референтного центра Россельхознадзора Хауди Сохроков.

У Залима Шереужева, которого наградили орденом Мужества посмертно, остались четверо детей. Подарки от чиновников они получили после того, как оставили свои записки с пожеланиями на елке в доме правительства республики, отмечается в репортаже.

На записи видно, что корреспондент брал комментарий у супруги убитого бойца, однако вся ее речь при монтаже была исключена из сюжета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в зоне военной операции не менее 116 уроженцев Кабардино-Балкарии 1 . "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших на Украине, составленный на основании официальных данных чиновников и силовых ведомств.

Всего по состоянию на 4.40 мск 4 января властями официально подтверждена гибель на Украине как минимум 3206 силовиков с юга России.

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