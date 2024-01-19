Суд в Нальчике приговорил военного к году колонии за неявку на службу

19 января 2024, 22:34

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Военный из Кабардино-Балкарии Леонид Глотов приговорен к году колонии за 26 дней отсутствия в части, дислоцированной в Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство, указали правозащитники.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

Военнослужащий Минобороны России Леонид Глотов признан виновным в неявке на службу в воинскую часть, дислоцированную в Гюмри, сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

По версии следствия и суда, Глотову был предоставлен краткосрочный отпуск "с местом его проведения в г. Гюмри", однако он без разрешения командования уехал в Кабардино-Балкарию к своей семье. Глотова, осужденного за совершение преступления, предусмотренного частью 3.1 статьи 337 УК РФ. 4 августа 2023 года он не явился на службу, после чего проводил время в Прохладненском районе, а 30 августа явился в военный следственный отдел в Нальчике, говорится в сообщении на сайте суда.

Суд указал, что Глотов "выразил сожаление о содеянном", а его отсутствие в части отрицательно повлияло "на выполнение повседневных задач боевой подготовки, поставленных перед воинским подразделением в период мобилизации", и приговорил военного к году в колонии общего режима. Голотов был взят под стражу в зале суда.

Как следует из карточки дела на сайте Нальчикского гарнизонного военного суда, дело Глотова поступило в суд 9 января, единственное судебное заседание было назначено на 18 января, а через два с половиной часа после его начала провозглашен приговор.

Статья о самовольном оставлении части или места службы, а также неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца для призывника или контрактника в период мобилизации (часть 3.1 статьи 337 УК РФ) предусматривает до семи лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский гарнизонный военный суд приговорил жителя села Малка Аскера Токбаева к году колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части, он явился на службу с опозданием на 26 дней.

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