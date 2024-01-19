Резонанс от убийства Гакаева ускорил примирение семей 

19 января 2024, 19:18

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Примирение родных Абдурахима Гакаева с семьей убийцы прошло без давления и принуждения, извинения в ходе этой процедуры не являются позором для рода и в большинстве случаев принимаются, а обещание отказа от кровной мести нельзя нарушить, отметили кавказоведы. Большой резонанс не оставлял Гакаевым возможности отвергнуть просьбу семьи обвиняемого, отметила правозащитница.

Как писал "Кавказский узел", родственники Турпал-Али Шамурзаева, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, заявили, что опозорены действиями своего сородича, и выразили желание примириться с родными погибшего, примирение состоялось в Кади-Юрте. Мулла из села Воскресеновское Шелковского района Чечни Абдурахим Гакаев был убит на глазах своего ребёнка. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Следствие сообщило 17 января, что задержанному жителю Гудермеса предъявлены обвинения в убийстве в селе Воскресеновское, он признал вину и арестован.

Нет оснований полагать, что извинения родственников обвиняемого и примирение сторон были сделаны под принуждением, отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений МИД России Ахмет Ярлыкапов.

"Есть процедура, когда родственники того, кто виноват, приходят к пострадавшей стороне и просят прощения. Если есть решение простить, то проводится церемония и публично прощают того, кто виноват, не объявляя кровную месть. Кроме всего прочего, был большой резонанс в республике, родственники обвиняемого признали его ошибку, попросили за него прощение. Все было логично в этой ситуации. Думаю, обошлось без давления и принуждения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

С ним согласен и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Абсолютно убежден, что здесь не было ничего по принуждению. Родственники пришли и попросили прощения за поступок представителя своего рода. Пострадавшая сторона приняла извинения и простила. Это входит в традиции чеченского народа. В таких ситуациях извинения не являются позором для рода. Наоборот, считается мужеством, когда родственники, проявляя уважение к пострадавшим, приносят извинения. В подавляющем большинстве случаев извинения принимаются. Здесь никакого нажима или давления со стороны властей не было", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Раз извинения приняты, то кровная месть уже исключается, подчеркнул он. "Они не могут через какое-то время объявить кровную месть. Это будет нарушением слова. На Кавказе, в чеченском обществе так заведено, что когда ты даешь слово, то это считается окончательным решением. Если даже кто-то из этого рода решит объявить кровную месть, то его осудят его же родственники за нарушение слова, которое было дано старшими этого рода", - отметил Кутаев.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Ярлыкапов также исключил возможность, что спустя некоторое время родственники убитого могут все же объявить кровную месть.

«Они публично простили. Эта процедура проводится с учетом исламских правовых норм, и это считается правовой процедурой, которую ты не можешь нарушать. То есть нет такой возможности через несколько лет передумать и объявить кровную месть. Если все атрибуты этой процедуры соблюдены, официальные извинения приняты, то никто не имеет право заново объявлять кровную месть. Инцидент считается окончательно и бесповоротно исчерпанным", - отметил он.

Большой резонанс не оставлял возможности Гакаевым отвергнуть просьбу родных обвиняемого, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

"Мне как-то довелось поговорить с участниками подобной церемонии, когда решается вопрос о прощении, виновного прощают и не объявляют кровную месть. Так вот, как я поняла из их рассказа, те, кому приходилось прощать, преодолевали себя, поскольку есть вещи, которые очень трудно прощаются. Человек, который мне рассказывал свою историю, был в роли прощающего, его родственника убили. "Так не хотелось прощать", - сказал он. Но тем не менее сама процедура помогает человеку преодолеть свои чувства, переживания и простить. Эта церемония прощения, по сути, останавливает дальнейшие убийства. Мне кажется, что в этом случае прощение было искренним. Был большой резонанс, все узнали об этом, была просьба простить и в итоге род Гакаевых согласился на прощение", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Обвиняемому будет трудно обеспечить себе полноценную защиту в суде, полагает она. "Родня держится в стороне, у него самого вряд ли будет возможность нанять квалифицированного адвоката. Мне кажется, у него будет адвокат по назначению. А в Чечне они в основном сотрудничают с властями. Раньше были и те, кто честно выполнял свою работу, не подчинялся властям, а сейчас таких, к сожалению, нет. Поэтому у него не будет достойной защиты. Кроме этого в Чечне суды принимают решения с учетом указаний сверху. Как им скажут сверху, такое решение и будет принято", - отметила Ганнушкина*.

"Кавказский узел" писал, что за несколько месяцев до убийства обвиняемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами, и попросил довести это обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту, сообщил оппозиционный властям Чечни Telegram-канал. По данным этого же источника, мужчина 10 лет назад обращался к целителю, использующему методы нетрадиционной медицины, в Дагестане. Спустя пять лет он начал искать лечение от колдовства и так стал "пациентом" человека, которого убил, решив, что тот тоже колдун.

В YouTube-канале Vendetta Islam, созданном 23 июля 2022 года, содержится четыре видео. Их названия почти аналогичны: "Рассказ о колдуне. Обращение к Рамзану Кадырову", "Рассказ о колдуне и смерть" и два видео под названием "Рассказ о колдуне и смерть. Обращение к Рамзану". На первом видео лица мужчины не видно, он снимает видео и говорит за кадром, будучи за рулем в темное время суток. Второе видео записано на берегу реки, мужчина также говорит за кадром. В двух других роликах, опубликованных 26 августа 2022 года, мужчина появляется в кадре,но нижняя часть его лица которого скрыта флагом с надписью “Чечня”. Во всех видеозаписях он говорит по-чеченски, лишь изредка вставляя слова на русском. По данным на 19 января у канала насчитывается 477 подписчиков, при этом суммарно четыре видео посмотрели 462 615 человек, в том числе 273 тысячи человек - последний ролик.

Представители властей и правоохранители должны были обратить внимание на посты Турпал-Али Шамурзаева о борьбе с колдунами и отреагировать на них, это могло бы предотвратить убийство муллы Гакаева, заявили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Они также отметили, что предполагаемый убийца Гакаева выглядит нездоровым человеком, который принял надуманный мотив за руководство к действию. Однако, по их словам, со схожим мотивом борьбы с колдунами он апеллировал и к властям Чечни. Преступление связано с общей атмосферой жестокости, которая царит в республике, констатировали они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.