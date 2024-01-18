Гакаевы примирились с родом обвиняемого в убийстве муллы

18 января 2024, 17:30

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Примирение родственников Турпал-Али Шамурзаева, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, с родом убитого состоялось в селе Кади-Юрт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на этой процедуре житель Гудермесского района.

Как писал "Кавказский узел", родственники мужчины, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, заявили, что опозорены действиями своего сородича, и выразили желание примириться с родными погибшего, следует из видеозаписи схода в селе Комсомольском, ранее они публично попросили прощения у близких убитого. 14 января стало известно, что мулла из села Воскресеновское Шелковского района Чечни Абдурахим Гакаев убит на глазах своего ребёнка. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Следствие сообщило 17 января, что задержанному жителю Гудермеса предъявлены обвинения в убийстве в селе Воскресеновское, он признал вину и арестован.

Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до убийства обвиняемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами, и попросил довести это обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту. По данным этого же источника, мужчина 10 лет назад обращался к целителю, использующему методы нетрадиционной медицины, в Дагестане. Спустя пять лет он начал искать лечение от колдовства и так стал "пациентом" человека, которого убил, решив, что тот тоже колдун.

Примирение семей Турпал-Али Шамурзаева и Абдурахима Гакаева состоялось в селе Кади-Юрт, где жил Гакаев и где его похоронили, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из жителей Гудермесского района, который присутствовал на церемонии. По его словам, в Кади-Юрт прибыли не только родные обвиняемого со своими односельчанами, но и жители близлежащих населенных пунктов Гудермесского района. Примирение состоялось в присутствии и при содействии председателя Совета алимов Чечни Хож-Ахмеда Кадырова, добавил он.

Как следует из видео, опубликованного в Instagram*-паблике "Чечня тут", по периметру шатра сидят и стоят пожилые мужчины. К шатру пришла большая группа мужчин. Один из них выступает с речью на чеченском языке.

"Я уполномочен этими людьми обратиться к вам с просьбой и объяснением их позиции. С вашего согласия, я хотел бы озвучить это. Даёте ли вы согласие выслушать нас?" - говорит он. "Мы даём согласие", - ответил один из старейшин.

"Чтобы избежать возможных последствий и предотвратить новый виток конфликта, я уполномочен от лица рода преступника заявить: мы клянёмся именем Аллаха, что ничего не знали о замыслах преступника", - перевел диалог корреспондент "Кавказского узла".

Большинство из мужчин, которые стоят за пределами шатра, склонили головы вниз и сложили руки перед собой. "Примирение", - говорится в описании к видео.

О том, что примирение семей состоялось, сообщил сегодня и ингушский Telegram-канал ingterpol_news, сопроводив это сообщение видеозаписью, на которой сотни мужчин собрались на улице у шатра и молятся.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники сочли, что предполагаемый убийца Гакаева выглядит нездоровым человеком, который принял надуманный мотив за руководство к действию. Однако, по их словам, со схожим мотивом борьбы с колдунами он апеллировал и к властям Чечни. Преступление связано с общей атмосферой жестокости, которая царит в республике, констатировали они.

Напомним, что традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

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