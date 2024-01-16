Атмосфера жестокости в Чечне обусловила убийство Гакаева

16 января 2024, 20:20

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Предполагаемый убийца имама Гакаева выглядит нездоровым человеком, который принял надуманный мотив за руководство к действию, однако со схожим мотивом борьбы с колдунами он апеллировал к властям Чечни и искал у них поддержки. Так преступление связано с общей атмосферой жестокости, которая царит в Чечне, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 14 января стало известно об убийстве жителя села Воскресеновское Шелковского района Абдурахима Гакаева на глазах его ребёнка. Ряд источников сообщил, что он был муллой села. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве Гакаева. Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до нападения подозреваемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами, попросив довести это обращение до главы республики, у которого пытался найти понимание и защиту. Пользователи соцсети после публикации видео с похорон посочувствовали семье погибшего и призвали наказать убийцу.

По данным источников, подозреваемый в убийстве Гакаева 10 лет назад обращался к одному целителю в Дагестане, который использовал методы нетрадиционной медицины. Пять назад лет он начал искать лечение от колдовства и стал "пациентом" человека, которого и убил, так как решил, что он тоже колдун.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев считает, что предполагаемый убийца - нездоровый человек, и кампания по борьбе с колдунами не имела для него решающего значения. "В своих обращениях он занимается самолюбованием. Из всего сказанного им невозможно понять, за что он называет имама колдуном. Что этот имам сделал такого, из-за чего у него претензии. Этого он не смог сформулировать. Целители есть разные. Но даже власть не позволяла себе физической расправы над теми, кого объявляли колдунами. В основном им запрещали заниматься своим "промыслом", и они отделывались административным наказанием", - сказал он.

По мнению Кутаева, мотивом преступления могла стать неудовлетворенность "потребителя" предоставленными услугами. "Видимо, он как покупатель какую-то "продукцию" получил от имама, но эта продукция его не устроила. Мы же точно не знаем, чего он ожидал — то ли лекарства какого-то, то ли ещё чего. Он говорит, что хотел "улучшить судьбу". А как кто-то может это сделать, если человек даже свою судьбу улучшить не в силах", - пояснил Кутаев.

По его словам, случившееся вызывает в целом возмущение и не имеет оправданий в обществе. "Во-первых, он не имел никакого права убивать. Не было никакого основания для кровной мести, о которой он хотел заявить. И, во-вторых, тем более, совершать подлое убийство человека в присутствии его ребёнка. Это вообще против всяких правил. Этот человек больной, но это его не оправдывает. Он сам надумал себе что-то и убил невинного человека", - заявил Кутаев.

Он полагает, что не стоит ожидать какого-то давления на "исламских врачевателей". "Они, как и врачи, могут более или менее успешно лечить. Если нас не устраивает врач, мы же не идём его убивать. Можно обратиться к другому или дождаться итогов лечения. Здесь то же самое", - сказал Кутаев.

Похороны убитого имама мечети Абдурахима Гакаева прошли при большом стечении народа, о нем отзывались как о набожном и глубоко верующем человеке, написал сегодня читатель "Кавказского узла". "Джаназа-намаз (погребальную молитву) по покойному совершил лично председатель Совета алимов Чечни Хож-Ахмед Кадыров, который приходится главе Чечни двоюродным дядей. Участие Хож-Ахмеда Кадырова в похоронах Гакаева говорит о том, что тот был не простым имамом мечети в республике (таковых в республике сотни), а занимал определенное положение в кадыровском окружении", - отметил он в комментарии.

Он сомневается в возможности предотвратить преступления такого рода лиц. "Сколько больных людей пошли в блогеры, какую несусветную чушь они несут! Разве возможно на каждого обратить внимание?" - посетовал Кутаев.

Чеченский правозащитник Оюб Титиев не припомнил случаев такого рода нападений на знахарей или представителей "исламской медицины" со стороны простых граждан. "Вообще, если этот человек стал искать некие средства у людей, которые, условно говоря, связываются с джиннами, он сам поступил вразрез с нормами ислама. А не получив желаемого, совершил ещё больший грех - убийство человека", - отметил он.

Правозащитник считает, что вряд ли этот случай увеличит риск для народных целителей из-за неэффективного лечения. "Всё-таки "исламская медицина" - это не то, что называется колдовством. Последнее никакого отношения к исламу не имеет. А определенные методы лечения снадобьями, чтением Корана и т. д. - это дозволено, и это совсем другое", - сказал Титиев.

Что касается отсутствия реакции на видеоролик подозреваемого, опубликованный ранее в соцсетях, то он объясним малым вниманием ко всякого рода "нездоровым", выступающим в социальных сетях, считает Титиев. "Вероятно, не восприняли всерьёз. Мало ли людей с какими странными заявлениями выступает. Конечно, если бы его заметили, нужно было искать этого человека и остановить", - отметил Титиев.

В Чечне кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами, была объявлена главой республики Рамзаном Кадыровым в 2013 году. Были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. В 2019 году вновь усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывал их за колдовство, однако в 2022-2023 годах такие ролики стали реже появляться в эфире телекомпании.

Председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*, между тем, считает, что общая атмосфера расправ могла повлиять на действия и этого психически нездорового человека.

"На больного человека могла повлиять общая атмосфера — жестокости, расправ, призывов к тому, как "действовали предки". Была борьба с колдунами. Причем колдуньями признавались никакие не колдуньи, а женщины, которые лечили, например, травами. Хотя такая история с больным человеком могла произойти в любом месте, в любое время", — сказала она.

В обществе отсутствует профилактика психического здоровья людей, поэтому на высказывания этого человека не обратили внимания. "Если он и раньше обращался с такими заявлениями, фактически с угрозами убийства, следовало обратить внимание на это. Если бы власть обращала внимание на эту сторону жизни своего народа, преступление можно было бы предотвратить", - указала Ганнушкина.

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