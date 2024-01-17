Родные подозреваемого в убийстве муллы предложили Гакаевым примирение

17 января 2024, 18:30

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Родственники мужчины, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, заявили, что опозорены действиями своего сородича, и выразили желание примириться с родными погибшего, следует из видеозаписи схода в селе Комсомольском.

Как писал "Кавказский узел", 14 января стало известно, что мулла из села Воскресеновское Шелковского района Чечни Абдурахим Гакаев убит на глазах своего ребёнка. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до убийства подозреваемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами, и попросил довести это обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту. Родственники жителя Чечни, подозреваемого в убийстве Гакаева, публично попросили прощения у близких убитого. Следствие сообщило сегодня, что задержанному жителю Гудермеса предъявлены обвинения в убийстве в селе Воскресеновское, он признал вину и арестован.

По данным одного из каналов, оппозиционных властям Чечни, подозреваемый в убийстве муллы 10 лет назад обращался к целителю, использующему методы нетрадиционной медицины, в Дагестане. Спустя пять лет он начал искать лечение от колдовства и так стал "пациентом" человека, которого убил, решив, что тот тоже колдун.

Видео схода в селе Комсомольском опубликовал сегодня Telegram-канал "ЧП Грозный". В кадре видны не менее сотни мужчин, поблизости от них стоят легковые автомобили. Мужчина, который стоит в центре, сообщает, что в Комсомольском собрались "в связи с трагедией в семье Гакаевых, жителей этого села, в чей дом пришло большое горе".

"На днях в соцсетях распространилось видео, где молодой человек убивает Гакаева и комментирует, что "это подарок тебе от нашего брата". Родственники убийцы собрались здесь и обратились к нам с просьбой от их имени разъяснить общественности истину. Я сегодня говорю от их имени и по их просьбе следующее: эти люди клянутся именем Аллаха, что убийца действовал без их ведома и согласия. До этого случая между ними и представителями рода Гакаевых никогда не было никаких дел и оснований для кровной мести", - говорит по-чеченски на видео мужчина, слова которого перевел "Кавказский узел".

Тот же мужчина, не назвавший своего имени, добавил, что слова обвиняемого в убийстве о "подарке от брата" не имели оснований, так как у арестованного "нет ни брата, ни отца". "Никаких оснований для подобного заявления у него не было. Если общественность думает, что это месть, то это неправда. Собравшиеся здесь родственники преступника говорят, что они опозорены действиями своего сородича и не знают, что им делать дальше. Они признают, что их человек совершил тягчайшее преступление, убив мирного человека, и принес горе его роду. Мы все здесь сегодня собрались, чтобы идти к родственникам убитого и просить их о прощении для непричастных к убийству сородичей преступника. Обращение это мы записываем для того, чтобы остановить поток домыслов, усугубляющих и без того тяжёлую ситуацию", - пояснил мужчина.

Видео сопровождается словами: "Жители Комсомольского собрались, чтобы поехать в Кади-Юрт к родным Гакаева Абдурахима для примирения".

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

На другом видео, опубликованном сегодня в Telegram-канале "ЧП Грозный", несколько сотен мужчин идут по улице, а на третьем видео, обнародованном там же, собравшиеся мужчины совершают молитву.

Опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники сочли, что предполагаемый убийца Гакаева выглядит нездоровым человеком, который принял надуманный мотив за руководство к действию. Однако, по их словам, со схожим мотивом борьбы с колдунами он апеллировал и к властям Чечни. Преступление связано с общей атмосферой жестокости, которая царит в республике, констатировали они.

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