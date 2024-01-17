Опубликовано видео с извинениями родственников подозреваемого в убийстве Гакаева

17 января 2024, 11:00

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Родственники жителя Чечни, подозреваемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, попросили прощения у близких убитого, следует из опубликованного видеообращения.

Как писал "Кавказский узел", 14 января стало известно, что житель села Воскресеновское Шелковского района Абдурахим Гакаев убит на глазах своего ребёнка. Ряд источников сообщил, что он был муллой села. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до нападения подозреваемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами и попросил довести его обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту. Пользователи соцсети после публикации видео с похорон посочувствовали семье погибшего и призвали наказать убийцу.

По данным источников, подозреваемый в убийстве Гакаева 10 лет назад обращался к целителю в Дагестане, который использовал методы нетрадиционной медицины. Пять назад лет он начал искать лечение от колдовства и стал "пациентом" человека, которого убил, так как решил, что он тоже колдун.

Родственники подозреваемого в убийстве записали видеообращение к родным Абдурахима Гакаева, следует из публикации, размещенной поздно вечером 16 января в Instagram*-паблике "ЧП Чечня". Старейшины из рода мужчины обратились к родным Гакаева с просьбой простить их, говорится в публикации.

"Мы не были в курсе этого, мы не были в курсе, что он пошел к нему, чтоб убить его. Если бы мы были в курсе, мы его остановили бы. Мы приносим свои соболезнования родным Абдурахима Гакаева и еще раз просим простить нас. Мы виновны перед вами", - приводится в публикации цитата из обращения.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором показано около 15 мужчин разного возраста. Обращение от имени собравшихся озвучивает один из них. Мужчина говорит на чеченском языке, делая паузы и подбирая слова.

На публикацию обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником zulema. "Родственники убийцы выпустили обращение к родным Абдурахима Гакаева. На видео порядка 15 мужчин стоят с опущенными головами, и один из них после слов приветствия говорит по-чеченски", – написал он в своем комментарии.

Далее читатель привел перевод опубликованного видеообращения на русский язык. "Кавказский узел" проверил этот перевод и убедился в его точности. "Распространилось видео, на котором наш человек без всякой вины убил ножом Абдурахима Гакаева. Говорят, это было вызвано кровной местью или какими-то ссорами. Никакой кровной мести или ссоры с Гакаевыми со времен наших предков никогда не было. Этот парень на видео (перед убийством) говорит, что "принес подарок от брата". Так он снял это видео. У него нет брата, чтобы он осуществил кровную месть, а его отец умер более 20 лет назад. Мы обращаемся к этим людям, да помилует Всевышний Абдурахима Гакаева, с просьбой о прощении. Мы не были в курсе, если бы мы знали, то остановили бы его (убийцу)", - указано в публикации.

Традиция кровной мести, которая сложилась при родовом строе для защиты чести и имущества рода, на Северном Кавказе и сейчас действует как актуальный социальный механизм. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники отметили, что предполагаемый убийца Гакаева выглядит нездоровым человеком, который принял надуманный мотив за руководство к действию. Однако, по их словам, со схожим мотивом борьбы с колдунами он апеллировал и к властям Чечни. Так преступление связано с общей атмосферой жестокости, которая царит в республике, констатировали они.

В Чечне кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами, была объявлена Рамзаном Кадыровым в 2013 году. Были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. В 2019 году вновь усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывал их за колдовство. Однако в 2022-2023 годах такие ролики стали реже появляться в эфире телекомпании.

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