Арестован обвиняемый в убийстве Гакаева

17 января 2024, 15:50

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Жителю Гудермеса предъявлены обвинения в убийстве в селе Воскресеновское, он признал вину и арестован, сообщило сегодня управление Следкома по Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 14 января стало известно, что житель села Воскресеновское Шелковского района Абдурахим Гакаев убит на глазах своего ребёнка. Ряд источников сообщил, что он был муллой села. 15 января был задержан 30-летний подозреваемый в убийстве. Оппозиционный властям Чечни Telegram-канал сообщил, что за несколько месяцев до нападения подозреваемый записал видеообращение, в котором заявил о своей борьбе с колдунами и попросил довести его обращение до Рамзана Кадырова, у которого пытался найти понимание и защиту. Родственники жителя Чечни, подозреваемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, попросили прощения у близких убитого, следует из опубликованного видеообращения.

По данным источников, подозреваемый в убийстве Гакаева 10 лет назад обращался к целителю в Дагестане, который использовал методы нетрадиционной медицины. Пять назад лет он начал искать лечение от колдовства и стал "пациентом" человека, которого убил, так как решил, что он тоже колдун.

По ходатайству следователя первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Чеченской Республике суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве жителя села Воскресеновское, сообщило сегодня управление Следкома России по Чечне на своем сайте.

Следствие сообщило, что днем 14 января 2024 года в селе Воскресеновское во дворе частного домовладения был убит 55-летний местный житель. "Мужчине были нанесены множественные ножевые ранения, в результате чего он скончался на месте преступления. Нападавшим оказался 30-летний житель города Гудермес, который в ходе допроса дал признательные показания, что совершил убийство из-за неприязненных отношений к убитому", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы и правозащитники отметили, что предполагаемый убийца Гакаева выглядит нездоровым человеком, который принял надуманный мотив за руководство к действию. Однако, по их словам, со схожим мотивом борьбы с колдунами он апеллировал и к властям Чечни. Так преступление связано с общей атмосферой жестокости, которая царит в республике, констатировали они.

В Чечне кампания по преследованию людей, объявивших себя знахарями, экстрасенсами, магами и колдунами, была объявлена Рамзаном Кадыровым в 2013 году. Были задержаны десятки людей, некоторые пропали без вести. Затем кампания пошла на спад. В 2019 году вновь усилилось преследование жителей за оккультизм. Гостелеканал "Грозный" регулярно выпускал репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятии колдовством, а руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев отчитывал их за колдовство. Однако в 2022-2023 годах такие ролики стали реже появляться в эфире телекомпании.

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