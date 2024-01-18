18 января 2024, 22:00

Власти сообщили о гибели на Украине двух бойцов со Ставрополья

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Александр Крылов и Александр Мищенко погибли в зоне боевых действий и на Украине, сообщил глава Благодарненского округа. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 265 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Астапенко стал 263-м военным со Ставрополья, гибель которого  в специальной военной операции подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Александр Крылов из села Сотниковского и Александр Мищенко из села Александрия погибли в специальной военной операции нв Украине, сообщил сегодня в своем telegram-канале глава Благодарненского округа Александр Теньков, отчитываясь о визите к родным погибших. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 265 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине росгвардейца со Ставрополья", "Ефрейтор из Ставрополя погиб на Украине", "Пять бойцов со Ставрополья погибли в военной операции на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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