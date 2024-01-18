18 января 2024, 03:15

Разведчик из Ставропольского края убит на Украине

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Житель Ставрополья Сергей Астапенко, погибший в Запорожской области, будет похоронен сегодня в Новоалександровске, сообщил глава муниципалитета. Всего с начала российской военной операции власти подтвердили гибель на Украине не менее 263 жителей Ставропольского края. 

Как информировал "Кавказский узел",  к 13 января представители властей и силовых ведомств подтвердили гибель на Украине не менее 262 жителей Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

27-летний Сергей Астапенко, служивший разведчиком 70 полка 42 дивизии, погиб в Запорожской области “при выполнении боевой задачи”, сообщил глава Новоалександровского муниципального округа Эдуард Колтунов. 

“Война принесла горе еще в одну семью нашего района”, - констатировал чиновник в своем официальном Telegram-канале 17 января. Он не уточнил, когда именно погиб Астапенко. 

Колтунов анонсировал похороны погибшего 18 января и церемонию прощания, она пройдет в Новоалександровске в полдень.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 263 жителей Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции", "Боец из Астраханской области погиб в военной операции", "Военный из Ингушетии погиб на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

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