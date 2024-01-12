Два контрактника из Астраханской области погибли на Украине

12 января 2024, 16:58

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Мухамбет Жаскалиев и Борис Ведмич убиты на Украине, сообщила администрация Енотаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 255 военных из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Ерлан Таужанов и Эльвин Досимов погибли на Украине, общее число уроженцев Астраханской области, чью гибель в ходе СВО подтвердили власти, достигло 253.

Уроженец села Енотаевка Мухамбет Жаскалиев погиб в военной операции на Украине. Он заключил контракт в августе 2023 года, погиб 24 октября 2023 года, сообщила 11 января администрация Енотаевского района в своем Telegram-канале.

Борис Ведмич заключил контракт в мае 2023 года, служил рядовым стрелком- санитаром. Погиб 8 июля 2023 года, говорится в сегодняшнем сообщении районных властей

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 255 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 16.50 мск 12 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3245 военных с юга России, в том числе 1587 – из СКФО и 1658 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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