Два бойца из Астраханской области погибли в военной операции

03 января 2024, 20:57

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Ерлан Таужанов и Эльвин Досимов погибли в зоне боевых действий, сообщили администрации двух сел. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 253 бойцов из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Каербек Шукбаров стал 251-м военных из Астраханской области, чью гибель в зоне боевых действий на Украине подтвердили власти.

Ерлан Таужанов погиб в военной операции на Украине, сообщила администрация села Енотаевка. Таужанов родом из поселка Юста Республики Калмыкия, последние годы семья проживает в Енотаевском районе. В сентябре 2023 года рядовой Таужанов, подписав контракт, направился в зону СВО. Погиб 24 ноября 2023 года. У него остались двое маленьких детей и супруга, сообщили власти на своей странице в соцсети "ВКонтакте" 31 декабря 2023 года.

Администрация Солянского сельсовета Наримановского района 29 декабря 2023 года на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о гибели в зоне специальной военной операции Эльвина Досимова. Подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 253 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 20.55 мск 3 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3202 военных с юга России, в том числе 1570 – из СКФО и 1632 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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