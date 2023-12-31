Контрактник из Астраханской области погиб на Украине

31 декабря 2023, 17:22

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Каербек Шукбаров погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 251 бойца из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря администрация Икрянинского района сообщила о гибели Айдара Куспанова в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 250 бойцов из Астраханской области.

При выполнении боевого задания в зоне военной операции погиб 52-летний Каербек Шукбаров, сообщил 30 декабря глава Красноярского района Руслан Бисенов.

"Он родился в селе Байбек. Окончил 9 классов местной школы. После получил профессию сварщика. Проходил срочную службу в рядах российской армии. Трудился рабочим в различных организациях Красноярского района", - говорится в публикации в телеграм-канале чиновника.

Каербек Шукбаров заключил контракт с Минобороны и участвовал в военной операции в мотострелковых войсках в звании рядового, отмечается в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 251 бойца из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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