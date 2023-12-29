Уроженец Астраханской области убит на Украине

29 декабря 2023, 03:08

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Икрянинском районе Астраханской области похоронили 31-летнего лейтенанта Айдара Куспанова, погибшего в ходе российской военной операции против Украины. Он стал как минимум 250-м уроженцем региона, чью гибель на Украине официально подтвердили власти.

Как писал "Кавказский узел", К 28 декабря чиновники и силовики официально подтвердили гибель на Украине как минимум 3150 жителей юга России, в том числе 249 военных из Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

О похоронах уроженца села Мумра Айдара Куспанова сообщила 28 декабря администрация Икрянинского района Астраханской области.

По информации чиновников, Куспанов, служивший командиром гранатометного взвода, погиб 18 декабря. Звание лейтенанта он получил 17 августа.

“Айдар служил по контракту с 28 декабря 2013 года, награжден медалями за ратную доблесть, честь и отвагу Родине, за участие в СВО в Сирии, за возвращение Крыма в 2014 году, за российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе”, - говорится в публикации официального канала районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 250 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе боевых действий на Украине, на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.