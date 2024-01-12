Житель Ростовской области осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам

12 января 2024, 10:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил к семи годам колонии жителя Ростовской области Ислама Турунова, признав его виновным в оправдании терроризма и попытке примкнуть к боевикам террористической организации в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Дагестана, признав его виновным в перечислении денег террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Южный окружной военный суд признал жителя Ростовской области Ислама Турунова виновным в попытке выехать в Сирию для вступления в запрещенную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщила пресс-служба областного УФСБ.

"Ислам Турунов с 17 апреля 2022 года начал активную подготовку по вступлению в организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" на территории Сирии. Он осуществлял поиск лиц, оказывающих помощь в переброске на подконтрольную террористической организации территорию транзитом через Турцию, вёл переписку с ее участниками", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Также, по данным суда, Турунов разместил в соцсетях публикации, содержащие признаки пропаганды и оправдания идеологии терроризма.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, пишет агентство.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.