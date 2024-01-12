12 января 2024, 10:57

Житель Ростовской области осужден за попытку примкнуть к сирийским боевикам

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Суд приговорил к семи годам колонии жителя Ростовской области Ислама Турунова, признав его виновным в оправдании терроризма и попытке примкнуть к боевикам террористической организации в Сирии.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2023 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы жителя Дагестана, признав его виновным в перечислении денег террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Южный окружной военный суд признал жителя Ростовской области Ислама Турунова виновным в попытке выехать в Сирию для вступления в запрещенную террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам", сообщила пресс-служба областного УФСБ.

"Ислам Турунов с 17 апреля 2022 года начал активную подготовку по вступлению в организацию "Хайят Тахрир аш-Шам" на территории Сирии. Он осуществлял поиск лиц, оказывающих помощь в переброске на подконтрольную террористической организации территорию транзитом через Турцию, вёл переписку с ее участниками", - цитирует сообщение ведомства "Интерфакс-Юг".

Также, по данным суда, Турунов разместил в соцсетях публикации, содержащие признаки пропаганды и оправдания идеологии терроризма.

Суд приговорил его к семи годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме, пишет агентство.

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* организация признана террористической и запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Волгоградец заподозрен в финансировании терроризма", "Два жителя Астрахани задержаны за недоносительство", "Астраханец осужден по делу о причастности к боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 января 2024, 10:13

  • ЕСПЧ признал нарушения прав активистов из регионов юга России

    ЕСПЧ назначил компенсации активистам из Ростова-на-Дону Артему Савченко, Владиславу Незнамову, Надежде Богдановой и Валерии Букреевой, арестованным после участия в акциях против военной операции на Украине и в поддержку Алексея Навального*. Также суд счел незаконным задержание жителя Адыгеи Габриэля Арутюнова.

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