Житель Дагестана осужден за финансирование террористической организации

26 сентября 2023, 05:55

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы жителя поселка Манас, признав его виновным в перечислении денег террористической организации.

Житель поселка Манас в Карабудахкентском районе Дагестана М. Идрисов осужден за содействие террористической деятельности.

По данным силовиков, Идрисов с июня по октябрь 2020 года осуществил три перевода денежных средств на платежные реквизиты, которые были предоставлены членом международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. При этом, как утверждает следствие, разделял идеологию радикального ислама, пишет 25 сентября РИА "Дагестан".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Идрисова виновным в совершении преступления по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (содействие террористической деятельности) и приговорил в пяти годам колонии общего режима, информирует РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе житель Астрахани Иван Гужвин был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в перечислении денег участнику "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

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