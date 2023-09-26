26 сентября 2023, 05:55

Житель Дагестана осужден за финансирование террористической организации

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам лишения свободы жителя поселка Манас, признав его виновным в перечислении денег террористической организации.

Житель поселка Манас в Карабудахкентском районе Дагестана М. Идрисов осужден за содействие террористической деятельности.

По данным силовиков, Идрисов с июня по октябрь 2020 года осуществил три перевода денежных средств на платежные реквизиты, которые были предоставлены членом международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. При этом, как утверждает следствие, разделял идеологию радикального ислама, пишет 25 сентября РИА "Дагестан".

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Идрисова виновным в совершении преступления по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (содействие террористической деятельности) и приговорил в пяти годам колонии общего режима, информирует РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе житель Астрахани Иван Гужвин был приговорен к 8,5 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в перечислении денег участнику "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

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* организация признана террористической по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Волгоградец заподозрен в финансировании терроризма", "Два жителя Астрахани задержаны за недоносительство", "Астраханец осужден по делу о причастности к боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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