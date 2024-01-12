12 января 2024, 01:02

Житель Туапсе убит на Украине

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Алексей Романов из Туапсе, добровольно отправившийся в зону военных действий на Украине, погиб 5 января, сообщила городская администрация. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 286 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 11 января власти Краснодарского края подтвердили гибель там по меньшей мере 285 выходцев из региона. 

Житель Туапсе Алексей Романов служивший старшим разведчиком-сапером группы специального назначения, был убит в зоне боевых действий на Украине 5 января, сообщила 10 января городская администрация. 

По информации властей, Романов имел звание рядового. “Уроженец Кемеровской области, он отправился на СВО добровольно, заключил контракт”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации. 

Городские власти анонсировали церемонию прощания с погибшим в храме Святителя Алексия на улице Полетаева и его похороны 12 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 286 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на к 1.00 мск 12 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3242 военных с юга России, в том числе 1586 – из СКФО и 1656 – из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Боец из Северной Осетии убит на Украине", "Полковник из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине четверых уроженцев Чечни". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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