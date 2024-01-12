Житель Туапсе убит на Украине

12 января 2024, 01:02

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Алексей Романов из Туапсе, добровольно отправившийся в зону военных действий на Украине, погиб 5 января, сообщила городская администрация. С начала российской военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 286 бойцов из Краснодарского края.

"Кавказский узел" писал, что к 11 января власти Краснодарского края подтвердили гибель там по меньшей мере 285 выходцев из региона.

Житель Туапсе Алексей Романов служивший старшим разведчиком-сапером группы специального назначения, был убит в зоне боевых действий на Украине 5 января, сообщила 10 января городская администрация.

По информации властей, Романов имел звание рядового. “Уроженец Кемеровской области, он отправился на СВО добровольно, заключил контракт”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала администрации.

Городские власти анонсировали церемонию прощания с погибшим в храме Святителя Алексия на улице Полетаева и его похороны 12 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель на Украине не менее 286 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на к 1.00 мск 12 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3242 военных с юга России, в том числе 1586 – из СКФО и 1656 – из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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