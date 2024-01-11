Полковник из Ростовской области погиб на Украине

11 января 2024, 19:12

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Сотрудник Генштаба Сергей Поляков погиб в зоне боевых действий, сообщила администрация Октябрьского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 369 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Федор Ковалев стал 368-м военным из Ростовской области, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

О гибели гвардии полковника главного разведывательного управления генерального штаба Министерства обороны Российской Федерации Сергея Полякова сообщила администрация Октябрьского района Ростовской области.



Сергей Поляков родился в хуторе Ягодинка. Поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. После окончания служил в частях специального назначения. В зоне боевых действий находился с начала военной операции на Украине. Погиб в ночь со 2 на 3 февраля 2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 6 января.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 369 жителей Ростовской области. Всего власти и силовики на 19.10 мск 11 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3340 военных с юга России, в том числе 1585 – из СКФО и 1655 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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