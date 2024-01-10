Владикавказец обвинен в распространении фейков об армии

10 января 2024, 11:58

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В райсуд Владикавказа передано уголовное дело Казбека Аликова, обвиненного в распространении ложной информации об армии.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября 2023 года стало известно, что Промышленный райсуд Владикавказа оштрафовал на 30 тысяч рублей Казбека Аликова, признав его виновным по административной статье о дискредитации военных. По данным силовиков, Аликов написал пацифистский комментарий под интервью с бывшим силовиком, который участвовал в военной операции на Украине. В суде Аликов признал вину.

В Промышленный райсуд Владикавказа поступило уголовное дело местного жителя Казбека Аликова, обвиненного по статье о фейках про российскую армию (часть 1 статьи 207.3 УК РФ), сообщает сегодня со ссылкой на карточку дела правозащитный проект "Кавказ.Реалии"*.

"Что стало поводом для возбуждения дела и под какой мерой пресечения находится обвиняемый - пока неизвестно", - говорится в публикации. Речь о Казбеке Аликове, который в сентябре 2023 года был оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, сообщили правозащитники.

Дело Казбека Алимова поступило в суд 27 декабря 2023 года, на следующий день материалы были переданы судье, говорится в карточке дела на сайте суда. Карточка обновлена 29 декабря. По состоянию на 11.57 мск, дата первого заседания в ней не указана.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Эта статья фактически запрещает любую критику властей и военных действий, что нарушает право граждан на свободу выражения мнения, заявил 5 января правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

"Мы полагаем, что эта статья противоречит как Конституции России и её международным обязательствам, так и базовым принципам права, в частности, принципу правовой определённости. Так, гражданин не может заранее знать, какая информация может быть сочтена в данном контексте ложной. Тем более невозможно установить заведомость, то есть умысел на распространение ложных сведений", - указали правозащитники.

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