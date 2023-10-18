Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

18 октября 2023, 06:24

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Владикавказец Казбек Аликов оштрафован на 30 тысяч рублей за комментарий под интервью с участников спецоперации, который суд признал дискредитирующим российскую армию.

"Кавказский узел" писал, что 22 июля в Промышленный суд Владикавказа поступил протокол о дискредитации армии, составленный на местного жителя Казбека Аликова.

Промышленный суд Владикавказа оштрафовал Казбека Аликова на 30 тысяч рублей, пишут 17 октября "Кавказ.Реалии"*.

По данным силовиков, Аликов написал пацифистский комментарий по видео с интервью с бывшим силовиков, который участвует в спецоперации на Украине. Он также в комментарии обвинил Россию в использовании пропаганды. В суде Аликов признал вину.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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