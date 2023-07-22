Два жителя Северной Осетии заподозрены в дискредитации армии

22 июля 2023, 21:08

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Протоколы о дискредитации армии составлены на Эрика Хаева и Казбека Аликова, материалы поступили в Промышленный суд Владикавказа.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Жители Северной Осетии Эрик Хаев и Казбек Аликов заподозрены в дискредитации армии. Материалы поступили в Промышленный суд Владикавказа и еще не рассмотрены, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, материалы на Эрика Хаева поступили в суд 19 июля, заседание еще не назначено. В тот же день передано в су и дело Казбека Аликова, однако по нему суд уже определил дату рассмотрения, назначив заседание на 11 сентября, указано в карточке дела на сайте Промышленного районного суда Владикавказа.

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