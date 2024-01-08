Активисты оспорили ограничения на работу журналистов в парламенте Грузии

08 января 2024, 19:16

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В Конституционный суд Грузии поступили иски активистов, потребовавших проверить законность введенных ограничений на работу журналистов в здании парламента.

Сегодня Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению по существу иски неправительственной организации «Демократическая инициатива Грузии», которая оспорила законность введенных ограничений для работы журналистов, аккредитованных в парламенте, и запрета на протесты в здании парламента.

В частности, был введен запрет журналистам на прекращение интервью депутатов, если те не хотят отвечать на вопросы, и прекращение аккредитации при повторном нарушении. Также в здании парламента запрещено проводить акции протеста и разворачивать баннеры.

"Оба иска касаются приказа председателя парламента Шалвы Папуашвили и оговаривают правила аккредитаций журналистов в парламенте. Это грубое вмешательство в работу журналистов. Второе правило касается на распространение информационных буклетов и баннеров в здании парламента. Эти нормы противоречат нормам Конституции", - высказал мнение представитель «Демократической инициативы Грузии» Эдуард Марикашвили в эфире телекомпании «Мтавари архи», который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Представитель Хартии журналистской этики Лия Чахунашвили заявила в телесюжете, что после опроса примерно 70 журналистов выяснилось, что после введения новых правил аккредитации ухудшился доступ к публичной информации.

"Большая часть журналистов сообщила, что к ним изменилось отношение и подход после введения этих правил. Желательно, чтобы Конституционный суд рассмотрел ситуацию в стране и ее контекст", - сказала Чахунашвили.

Новые правила противоречат положениям о свободе слова, заявила представитель неправительственной организации «Международная прозрачность – Грузия» Лика Саджая.

"В парламенте печальная тенденция под предлогом безопасности и другими ограничивать граждан в их конституционных правах", - сказала она в эфире телекомпании.

Напомним, в апреле 2023 года парламент Грузии также на месяц приостановил аккредитацию журналистов и операторов телеканалов "Формула", "Пирвели" и "Мтавари архи". Оппозиционные депутаты назвали это опасным прецедентом, доказывающим, что свобода слова в стране под угрозой. Представители НПО призвали прекратить давление на критически настроенные СМИ.

В начале марта того же года журналисты оппозиционных изданий жаловались, что силовики препятствовали им освещать акции протеста против принятия в Грузии законопроекта об иноагентах.

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