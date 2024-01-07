Андрей Мещеряков. Скриншот фото из Telegram-канала Андрея Гимбатова от 07.01.24, https://t.me/gimbatov34/2610

07 января 2024, 19:25

Боец из Волгограда погиб в зоне боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Андрей Мещеряков погиб в военной операции на Украине, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 646 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Эдуард Мосман стал 645-м военным из Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Житель Волгограда, боец отряда «Бессмертный Сталинград» Андрей Мещеряков, погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов в своем Telegram-канале. Он сообщил, что прощание с Андреем Мещеряковым состоится 8 января в Волгограде. 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 646 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 19.30 мск 7 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3224 военных с юга России, в том числе 1578 – из СКФО и 1646 – из ЮФО.  "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Контрактник из Волгоградской области убит на Украине", "Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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