Госсекретарь США потребовал остановить преследование верующих в Азербайджане

05 января 2024, 10:49

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Власти Азербайджана допускают серьезные нарушения свободы вероисповедания жителей, указал госсекретарь США Энтони Блинкен и потребовал остановить преследование верующих.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2023 года Госдепартамент США обнародовал отчет "Религиозные свободы в мире - 2022", указав, что в Азербайджане верующие и религиозные активисты сталкиваются с физическим насилием, преследованием, политически мотивированными арестами за свое вероисповедание и религиозную деятельность. Доклад Госдепа объективно отражает ситуацию с религиозными свободами в стране, отметил азербайджанский правозащитник Эльшан Гасанов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Азербайджан наряду с Алжиром, Центральноафриканской Республикой, Коморскими островами и Вьетнамом включен в список стран, находящихся под особым контролем свободы вероисповедания «за участие или терпимость к серьезным нарушениям свободы вероисповедания», сообщает сегодня JAMnews.

Пресс-релиз Энтони Блинкена размещен на сайте правительства США и датирован 4 января. "Я внес Алжир, Азербайджан, Центральноафриканскую Республику, Коморские острова и Вьетнам в список стран особого наблюдения за участие или терпимость к серьезным нарушениям свободы вероисповедания", - говорится в публикации.

Правительства этих стран должны остановить такие злоупотребления, как нападения на членов общин религиозных меньшинств, длительные тюремные сроки за мирное выражение мнения, "а также другие нарушения, которые происходят во многих местах по всему миру", указано в пресс-релизе.

Напомним, 1 декабря 2023 года союз "За свободу политзаключенным в Азербайджане" обновил список политзаключенных, в котором указаны фамилии 254 человек. В список вошли имена 12 религиозных активистов из числа верующих-шиитов, арестованных по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. "Новая волна преследований шиитов пришлась на период обострения конфликта между Израилем и "Хамас". Вероятно, власти Азербайджана, опасаясь протестных акций сторонников палестинцев, провели "превентивные" аресты религиозных активистов-шиитов, которых они априори считают "пятой колонной Ирана", - пояснил "Кавказскому узлу" соавтор списка, глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

В марте 2023 года азербайджанские правозащитники отметили, что на фоне ухудшения отношений с Ираном вектор политрепрессий в Азербайджане сместился с прозападных активистов на членов "Мусульманского единства". За первые месяцы 2023 года по обвинениям в незаконном обороте наркотиков были арестованы около 90 человек. Их аресты сопровождались "пропагандистской кампанией по разоблачению иранской шпионской сети", однако обвинения им предъявлены в незаконном обороте наркотиков, отметили тогда правозащитники.

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