Житель Кубани оштрафован по статье о дискредитации армии

04 января 2024, 22:59

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Суд в Краснодарском крае признал местного жителя Олега Галаева виновным в дискредитации российских военных и назначил ему административный штраф.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Эта статья в разных частях предусматривает для граждан штраф от 30 до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административное дело против Олега Галаева поступило в Кореновский районный суд на Кубани и было рассмотрено в течение одного дня, обратило внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте суда, протокол Галаева по статье о дискредитации российских военных поступили в суд 15 декабря 2023 года. В тот же день суд рассмотрел дело и назначил мужчине административное наказание.

Спустя три дня, 18 декабря, Галаеву вручили копию постановления суда и дело было передано в архив. 26 декабря постановление вступило в законную силу. Дело против Галаева было заведено по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан до 50 тысяч рублей штрафа.

Текст постановления Кореновский райсуд не опубликовал, подробности административного дела Олега Галаева и сумма назначенного ему штрафа не известны. Комментариями жителя Кубани или его адвоката относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Кавказский узел" писал также, что в декабре суд на Кубани оштрафовал первого секретаря Павловского райкома КПРФ Юрия Спирина по статье о дискредитации российской армии за опубликованную в соцсети видеозапись стихотворения. Спирин удалил видеоролик в присутствии полицейских и заверял суд в своей лояльности, однако получил 40 тысяч рублей штрафа.

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