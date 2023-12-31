Секретарь райкома компартии на Кубани оштрафован за дискредитацию армии

31 декабря 2023, 02:28

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На 40 тысяч рублей оштрафовал суд первого секретаря Павловского райкома КПРФ Юрия Спирина, который опубликовал в соцсети стихотворение, признанное дискредитирующим российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Первый секретарь Павловского райкома КПРФ Юрий Спирин признан виновным в дискредитации российской армии. Такое решение принял Павловский районный суд, оно оспорено в Краснодарском краевом суде, пишут 30 декабря "Кавказ.Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда указано, что интересы Спирина представлял защитник. В решении суда, опубликованном тут же, сказано, что обвиняемый разместил в соцсети "Одноклассники" видеоролик под названием "А зачем мы это делаем?", "по своему содержанию явно направленный на публичную дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан".

Обвиняемый вину не признал, но не оспаривает, что разместил видеоролик. По его словам, "ему понравился стих и голос, который читал этот стих, но никакого умысла на публичную дискредитацию или какие-либо публичные призывы у него не было". Он отметил, что "вообще не понял тот смысл, который в текст этого ролика вложил почему-то сотрудник полиции, составивший в отношении него протокол об административном правонарушении" и считает, что "согласно тексту ролика, в нем вообще не содержится никакой информации о Вооруженных силах РФ, либо госорганах или организациях, которые стоят на охране интересов нашего государства и наших граждан и используются соответственно для этого".

Также обвиняемый отметил, что удалил видеоролик в присутствии полицейских, никогда "не поддерживал и не поддерживает каких-либо поползновений "пятой колонны" в отношении нашего государства и его политики".

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и оштрафован на 40 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал. что 28 декабря стало известно, что архиепископ Российской православной церкви Виктор (Пивоваров) стал обвиняемым по уголовному делу о дискредитации российской армии. Поводом стала его статья с осуждением военной операции на Украине.

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