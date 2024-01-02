Мемориальная доска Ильясу Гаппоеву. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Малокарачаевского района от 29.12.23,https://t.me/ramazanbairamukov/4468

02 января 2024, 21:28

Боец из Карачаево-Черкесии убит на Украине

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Ильяс Гаппоев погиб на Украине, сообщила администрация Малокарачаевского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 30 военных из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", Нурали Махов стал 29-м уроженцем Карачаево-Черкесии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Илья Гаппоев участвовал в военной операции на Украине погиб в июле, сообщила администрация Малокарачаевского района в своем Telegram-канале 29 декабря 2023 года, отчитываясь об открытии мемориальной доски на фасаде учкекенской школы №11, где учился погибший. 

Как следует из фотографии мемориальной доски, приложенной к публикации, Гаппоеву было 32 года, среди его наград - медали от ЧВК "Вагнер". 

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 30 бойцов из Карачаево-Черкесии. Всего власти и силовики на 21.20 мск 2 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3189 военных с юга России, в том числе 1562 – из СКФО и 1627 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Военный из Карачаево-Черкесии погиб на Украине", "Житель Карачаево-Черкесии убит на Украине", "СВО изменила отношение жителей Северного Кавказа к военной службе".

Автор: "Кавказский узел"

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