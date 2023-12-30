Дочь Кадырова пожаловалась на нарушение врачебной этики

30 декабря 2023, 09:54

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Вице-премьер Чечни Айшат Кадырова, приходящаяся дочерью главе республики Рамзану Кадырову, направила в Минздрав Чечни жалобу на нарушение врачебной этики. Глава министерства Адам Алханов заявил, что врач, с которым пришлось столкнуться Кадыровой, будет наказан. Также он пригрозил наказанием и другим врачам, нарушающим профессиональную этику.

О том, что вице-премьер Чечни Айшат Кадырова направила в Минздрав республики жалобу из-за нарушения врачебной этики, в своем телеграм-канале сообщил сегодня ночью министр здравоохранения Чечни Адам Алханов.

Он отметил, что в медицинской сфере любая информация, связанная с состоянием здоровья человека, в том числе и сведения о самом факте обращения за медицинской помощью, должны оставаться между врачом и пациентом.

"Любого медика в нашей республике, кто будет нарушать эти принципы, ждёт наказание по всей строгости закона. Как глава ведомства я обязуюсь принять соответствующие меры и против недобросовестного врача, с которым пришлось столкнуться Айшат Рамзановне, так и со всеми, кто в нашей республике будет позорить благородную профессию врача", – подчеркнул глава Минздрава Чечни.

Алханов в своей публикации при этом не уточнил в связи с чем именно Айшат Кадырова обратилась в министерство с жалобой на нарушение врачебной этики.

"Кавказский узел" также писал, что 14 сентября бывший министр здравоохранения и зампред правительства Чечни Эльхан Сулейманов рассказал, что уволился с должности по собственному желанию и по личным причинам уехал в другую страну. Сам Сулейманов после отставки избегал публичности, а освещающие деятельность силовиков телеграм-каналы сообщали, что Сулейманов будто бы был жестоко убит.

7 октября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новым главой Минздрава Чечни назначен Адам Алханов, который ранее занимал должность вице-премьера республики. Адам Алханов – сын бывшего главы МВД по Чечне Руслана Алханова и муж дочери Рамзана Кадырова Хадижат.

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