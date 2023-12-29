29 декабря 2023, 20:11

Два бойца из Ростовской области погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Ливировский и Игорь Гриценко погибли на Украине, сообщила мэрия Гуково. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 357 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Роман Парфенюк, Сергей Тимченко и Павел Кабиров погибли на Украине. Общее число погибших в ходе специальной военной операции на Украине жителей Ростовской области достигло 355.

 Владимир Ливировский и Игорь Гриценко, погибли в ходе специальной военной операции на Украине, посмертно они награждены орденами Мужества, сообщила сегодня администрация Гуково в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не приведены.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 357 бойцов из Ростовской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.30 мск 29 декабря сообщили о гибели на Украине не менее 3167 бойцов с юга России, в том числе 1551 - из СКФО и 1616 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Десантник из Багаевского района погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине трех военных из Ростовской области", "Семь военных из Ростовской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 декабря 2023, 19:57

29 декабря 2023, 19:27

29 декабря 2023, 18:42

  • Азербайджанский оппозиционер объявил голодовку в СИЗО

    Суд на 20 дней продлил срок ареста активиста партии Народного фронта Азербайджана Эльбаи Керимли, обвиняемого по делу о наркотиках. Керимли отверг обвинение и объявил голодовку в знак протеста против уголовного преследования.

29 декабря 2023, 17:58

  • Суд счел законной проверку Ольги Бегретовой в аэропорту

    Военный суд в Пятигорске признал законными действия пограничников в аэропорту Минвод, которые заставили активистку из Нальчика Ольгу Бегретову сдать отпечатки пальцев и биологический материал, а также отказ расследовать этот инцидент.

29 декабря 2023, 17:13

  • Активисты сочли острой проблему бродячих собак в Махачкале

    В Махачкале крайне необходимо строительство нового приюта для животных, однако даже если он будет построен, это поможет лишь частично решить проблему бродячих собак, отметили зоозащитники. Вопрос со строительством приютов для животных и изоляцией агрессивных собак упирается в отсутствие средств, власти Дагестана запросили софинансирование из федерального центра, сообщили в комитете по ветеринарии.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи