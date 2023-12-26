Чеченский боксер Умар Саламов освобожден после похищения в Алхан-Кале

26 декабря 2023, 21:01

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Силовики освободили боксера Умара Саламова, похищенного в январе вместе с жителями села Алхан-Кала. Большинство из похищенных осуждены по статье об участии в незаконном вооруженном формировании и отбывают наказание, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Как писал "Кавказский узел", чемпион мира и Европы по боксу Умар Саламов был похищен силовиками вместе с жителями села Алхан-Кала Грозненского района Чечни. Обвинения в пособничестве боевикам ему не предъявлены, однако сведений о его местонахождении до сих пор нет, сообщили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев. Ранее, 18 января, Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. 24 апреля правозащитники сообщили, что группа жителей села Алхан-Кала, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находится в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. Правозащитники подтвердили, что в числе похищенных - 14 человек, чьи имена были названы в публикациях телеграм-каналов: Сайд-Магомед Аюбов, Турпал Бацараев, Магомед Вациев, Рамзан Вациев, Самад Гериханов, Муслим Гериханов, Адлан Исаев, Усман Мусаев, Хамзат Солсаев, Халим Солсаев, Адам Солсаев (директор школы №3), Усман Хатуев, Ахъяд Хатуев и Бекхан Хатуев. Среди похищенных есть близкие родственники (братья Хатуевы, Солсаевы), сообщил "Мемориал".

Чемпиона мира по боксу Умара Саламова освободили в ночь с 31 октября на 1 ноября, выяснили волонтеры Центра защиты прав человека "Мемориал". По данным источников в Чечне, по крайней мере в первые месяцы после похищения его подвергали пыткам и унижениям, говорится в сообщении на сайте центра.

Большинство из похищенных жителей Алхан-Калы после содержания в нелегальной тюрьме были официально оформлены, обвинены по статье об организации незаконного вооруженного формирования или участии в нем (статья 208 УК предусматривает до 20 лет лишения свободы), и осуждены на сроки от 2 лет 6 месяцев до 10 лет лишения свободы, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

Большая часть осужденных отбывает наказание в ИК-2 в Чернокозово в Чечне. Одного этапировали в другой регион России. В какой именно — выяснить не удалось. Родственники отказались общаться с правозащитниками, опасаясь ухудшить положение своих родных, указано в сообщении.

В своем Instagram*-аккаунте, на который подписаны 60 тысяч человек, Саламов после длительного перерыва возобновил публикации 8 декабря, опубликовав видео с тренировки. "Тренировочный лагерь. Начало пути", - написал он, отметив публикацию тегом Akhmat. Все следующие публикации также посвящены тренировкам. "Долгий перерыв, но совсем скоро вернусь на профессиональный ринг и произведу фурор", - заявил Саламов 14 декабря. 25 декабря, под новым видео с тренировки он пообещал скорый бой. "Вернулся в строй, скоро ждите громкий бой", - написал Саламов.

Рамзан Кадыров как минимум дважды упоминал Саламова в своем Telegram-канале. Так, 1 декабря 2018 года он, комментируя победу боксера в поединке с Эмануэлем Аннима, в ходе которого Саламов защитил титулы по версиям WBO INTERNATIONAL и EBP (Евразийский боксерский парламент), Кадыров отметил, что Саламов "ещё раз доказал, что является одним из опытных и непобедимых в своей весовой категории". Ранее, 1 июля 2017 года, Кадыров возмущался тем, что боксеры Умар Саламов и Виталий Бигдаш, а также бразильский боец Фабрисиу Вердум "по решению судей отдали свои титулы".

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года Умар Саламов проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), уступив Дмитрию Биволу. Бивол назвал Саламова одним из самых сложных соперников.

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