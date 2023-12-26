Хумайд Хайдаев прекратил голодовку в СИЗО

26 декабря 2023, 13:49

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Уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, обвиняемый по делу о бунте в ангарской колонии, прекратил голодовку в СИЗО, которую он ранее объявил в знак протеста против дискриминации по религиозному признаку.

Как информировал "Кавказский узел", ранее стало известно, что уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, обвиняемый по делу о бунте в ангарской колонии, объявил голодовку в СИЗО, протестуя против дискриминации по религиозному признаку. Вместе с ним голодал еще один фигурант дела о бунте.

Арестанты, содержащиеся в СИЗО-1 в Иркутске, прекратили голодовку, том числе и Хумайд Хайдаев после того, как были решены вопросы с ущемлением их религиозных прав, передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

По данным правозащитников, письмо о прекращении акции получили родственники арестованных. По их словам, администрация СИЗО выключала отопление в камерах днем, за ночь они не успевали прогреваться, так как температура воздуха на улице падала ниже -20 градусов. Сейчас в камерах стало теплее, отметил телеграм-канал "Чеченцы, диаспора, Европа".

Напомним, 16 апреля 2020 года правозащитники заявили, что Хумайд Хайдаев подвергся жестоким пыткам после бунта заключенных в колонии в Ангарске. Адвокаты Хайдаева потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о пытках. Управление СКР по Иркутской области 30 ноября не обнаружило состава преступления в действиях сотрудников СИЗО, в котором, как утверждает Хайдаев, его пытали после бунта в ангарской исправительной колонии. 8 июня 2022 года суд в Иркутске признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Хайдаева.

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