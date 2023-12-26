26 декабря 2023, 03:01

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Уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, обвиняемый по делу о бунте в ангарской колонии, объявил голодовку в СИЗО, протестуя против дискриминации по религиозному признаку. Вместе с ним голодает еще один фигурант дела о бунте.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля 2020 года комитет "Гражданское содействие"* сообщил, что уроженец Чечни Хумайд Хайдаев подвергся жестоким пыткам после бунта заключенных в колонии в Ангарске. Адвокаты Хайдаева потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о пытках. Следственный комитет по Иркутской области 30 ноября не обнаружил состава преступления в действиях сотрудников СИЗО, в котором, как утверждает уроженец Чечни Хумайд Хайдаев, его пытали после бунта в ангарской исправительной колонии. 8 июня 2022 года суд в Иркутске признал законным отказ в возбуждении дела о пытках Хайдаева.

По данным УФСИН по Иркутской области, вечером 9 апреля группа осужденных напала на сотрудника колонии, а на следующий день в колонии был совершен поджог, оказались разрушены и сожжены тепличное хозяйство, производственные цеха, училище и школа.

Хумайд Хайдаев объявил голодовку в СИЗО в Иркутске, протестуя против дискриминации по религиозному принципу. Письменное заявление о голодовке Хайдаев подал еще 13 декабря, он начал ее из-за того, что ему стали приносить запрещенную для мусульман еду, пишут 25 декабря "Кавказ.Реалии"*.

Голодовка началась 14 декабря. Изначально ее объявили несколько арестованных, которые пожаловались на изменение рациона после ухода в отпуск начальника. Кроме того, они заявили о холоде в камерах. Арестованные пожаловались руководству СИЗО и в прокуратуру, кроме того, 19 декабря Хайдаева посетила уполномоченная по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова. Однако пока никакой реакции чиновников на обращения не было, сообщает "Гражданское содействие"*.

Известно также, что в настоящее время с Хайдаевым голодает еще один фигурант дела о бунте Иван Марченко, который протестует против запрета свиданий с женой. Ему положены встречи раз в четыре месяца, но до сих пор не было даже краткосрочного свидания. Кроме того, Марченко указал, что его без уведомления перевели на строгие условия содержания.

"Кавказский узел" не может проверить, как проходит голодовка Хайдаева и Марченко.

21 апреля 2020 года адвокат Антон Соколов сообщил, что Хайдаев и еще один заключенный подозревались в том, что были организаторами массовых беспорядков в колонии. По его словам, Хайдаев рассказал, что после подавления беспорядков его перевели в изолятор, где он подвергся пыткам. "При этом никакой медицинской помощи Хайдаеву оказано не было", – заявил адвокат.

Адвокат Хусейн Галаев убежден, что Хайдаев не мог быть организатором беспорядков. "Он отсидел 13 лет, до выхода на свободу ему осталось всего 4 месяца, и он, зная, что за участие в таких акциях ему прибавят срок, станет организатором такой акции? В такое поверить невозможно!" – заявил юрист.

В версию о том, что Хайдаев был организатором беспорядков, не верит и его брат Иса. "Когда я с ним в ту ночь (на 10 апреля) разговаривал, то Хумайд мне сказал, что он, наоборот, уговаривал охранника уйти от толпы заключенных подальше. Он и по жизни всегда старался решать все по-хорошему, не лезть на рожон. В ИК-15 он был единственным мусульманином, и у него никогда не было никаких конфликтов с другими заключенными", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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