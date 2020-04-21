Защита потребовала расследовать пытки осужденного из Чечни

21 апреля 2020, 14:15

Адвокаты уроженца Чечни Хумайда Хайдаева потребовали от руководителей Генпрокуратуры и Следкома проверить информацию о том, что его подвергли жестоким пыткам после бунта заключенных в Иркутской области. Хайдаев, осужденный в 2008 году, готовился к освобождению и не мог быть организатором беспорядков, предположил его брат.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля комитет "Гражданское содействие" сообщил, что уроженец Чечни Хумайд Хайдаев подвергся жестоким пыткам после бунта заключенных в колонии в Ангарске.

По данным УФСИН по Иркутской области, вечером 9 апреля группа осужденных напала на сотрудника колонии, а на следующий день в колонии был совершен поджог, оказались разрушены и сожжены тепличное хозяйство, производственные цеха, училище и школа.

Адвокаты потребовали расследовать избиение Хайдаева

Защита Хумайда Хайдаева направила генпрокурору России Игорю Краснову и председателю СКР Александру Бастрыкину жалобы с просьбой принять меры для привлечения к уголовной ответственности людей, истязавших Хайдаева, сообщил 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов осужденного Антон Соколов.

При этом защита опасается, что дальнейшее пребывание Хумайда Хайдаева в пенитенциарном учреждении в Иркутской области угрожает его жизни и здоровью, поскольку есть риск, что он "будет подвергаться незаконному воздействию", говорится в тексте жалоб защиты.

В связи с этим, считает Антон Соколов, целесообразно передать уголовное дело в другой регион "для наиболее полного, всестороннего и, самое главное, объективного расследования, в том числе и причин беспорядков".

По словам адвоката, Хайдаева подозревают в том, что он и еще один заключённый организовали массовые беспорядки в колонии.

Согласно сообщению, подписанному начальником ИК-15 полковником Верещаком, осужденный Обаленичев оказал неповиновение сотруднику учреждения, выражался нецензурной бранью и "стал кричать, что к нему применяют необоснованно физическую силу". "Его поддержал осужденный Хайдаев, который стал призывать к неповиновениям и массовым беспорядкам других осужденных", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

О том, что через шесть дней, 16 апреля, Хайдаев выглядел жестоко избитым, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" как Антон Соколов, так и адвокат Хусейн Галаев, сотрудничающий с комитетом "Гражданское содействие". "Перед нами был жестоко избитый человек. Он с трудом говорил, у него сломаны пальцы на руках и ногах, мы попросили поднять рубашку и увидели на теле многочисленные гематомы, кровоподтеки и ссадины", - рассказал Хусейн Галаев.

По словам Антона Соколова, в доверительной беседе Хайдаев сообщил защитникам, что после подавления беспорядков его перевели из колонии в изолятор, и в камере "он подвергся жестоким пыткам". "При этом никакой медицинской помощи Хайдаеву оказано не было", - пояснил адвокат.

Несколько дней после беспорядков в колонии ни адвокаты Хумайда Хайдаева, ни правозащитники не могли выяснить его местонахождение, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" аналитик Правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев.

"13 апреля выяснили, что он находится в СИЗО... Но попасть к Хайдаеву удалось только 16 апреля в присутствии следователя, который должен был допросить Хайдаева. По словам адвокатов, они были шокированы видом своего подзащитного. Все тело, лицо в ссадинах и гематомах, переломаны пальцы рук и ног. Он говорил с трудом, ему было трудно дышать. Медицинская помощь ему не была оказана, потому что пальцы не загипсованы, раны и ссадины не обработаны. Видно, что Хайдаева избивали долго и зверски. И все это происходило в СИЗО, где повсюду установлены камеры видеонаблюдения", - указал правозащитник Титиев.

Защитник и родственник Хайдаева усомнились в версии о его участии в беспорядках

Адвокат Хусейн Галаев убежден, что его подзащитный не мог быть организатором беспорядков. "Он не отрицает, что ругался, применяя ненормативную лексику, что в сердцах бросил за забор кусочек стекла. Но он отсидел 13 лет, до выхода на свободу ему осталось всего 4 месяца, и он, зная, что за участие в таких акциях ему прибавят срок, станет организатором такой акции? В такое поверить невозможно!" – заявил юрист.

Хайдаев был осужден Верховным судом Чечни в 2008 году. На момент беспорядков ему оставалось сидеть не более четырех месяцев, обратил ранее внимание комитет "Гражданское содействие". Хайдаев был признан виновным в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, говорится в решении Верховного суда России от 9 декабря 2008 года, опубликованном на сайте "Судебные и нормативные акты РФ". Суд утвердил вынесенный в Чечне приговор, хотя, как указано в решении, Хайдаев не признал себя виновным и заявил, что дал признательные показания после пыток и угроз родным со стороны силовиков.

Хусейн Галаев отказался прокомментировать события, которые происходили в колонии в ночь с 9 на 10 апреля. "Это задача следственных органов. Есть видеорегистраторы, есть свидетели. Во всем, что там произошло во время бунта и после него, должно разобраться следствие", - сказал Хусейн Галаев.

Версию о том, что Хумайд Хайдаев организовал беспорядки в колонии, подверг сомнению и его младший брат Иса Хайдаев. "Не мог он быть зачинщиком бунта. Когда я с ним в ту ночь (на 10 апреля) разговаривал, то Хумайд мне сказал, что он, наоборот, уговаривал охранника уйти от толпы заключенных подальше. Он и по жизни всегда старался решать все по-хорошему, не лезть на рожон. В ИК-15 он был один мусульманин и у него никогда не было никаких конфликтов с другими заключенными", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Иса Хайдаев.

По его словам, Хумайд Хайдаев был осуждён по ст.317 УК РФ на 13 лет и должен был освободиться 5 января 2020 года. "Он готовился к тому, что вот-вот поедет домой, даже раздал все свои вещи там, в колонии. И дома все готовились к его освобождению. И потом ему сказали, что какая-то ошибка произошла и ему оказывается, нужно быть в заключении до сентября", - рассказал Иса Хайдаев.

Хайдаев был осужден вопреки заявлению о самооговоре под пытками

Хумайду было 26 лет, когда его арестовали в 2006 году, рассказал его брат. "У нас семья большая, четверо братьев и сестра, Хумайд старший, молчаливый, спокойный. И справедливый. В нашем селе Ишхой-Юрт его уважали даже люди старше него. И когда его арестовали, то никто не думал про него что-то плохое. Тогда многих парней арестовывали. Одни возвращались через некоторое время, а другие нет. Четверых двоюродных братьев наших из одной семьи в 2002 году забрали, и с тех пор ничего не известно о них: живы или нет", - рассказал Иса Хайдаев.

По его словам, показания против Хумайда дал односельчанин, задержанный по подозрению в причастности к боевикам. "Были в селе и такие. Один сам вышел из леса, легализовался... Женился, двое детишек было. Его арестовали. А через месяц задерживают моего брата Хумайда. Он (односельчанин) сам ему в этом признался. Сказал, что, когда его пытали, он никого не сдавал, не оговаривал, а потом ему пригрозили, что они арестуют его жену: пытать не будут, а для других целей она будет им нужна. Он и сказал тогда, что в одном отряде с ним воевал и Хумайд", - поделился воспоминаниями брат осужденного.

Он охарактеризовал старшего брата как "человека сильного, выносливого". "Его подвергали жестоким пыткам. Мне рассказывали те, кто сидел с ним... Его избивали, морили голодом, пытали всякими способами, и током тоже. Он не признавался ни в чем. Потом, видно, силовикам нужно было уже отправлять дело в суд, а Хумайд все не дает признательные показания. И только после того, как ему было конкретно заявлено, что его "опустят", все это снимут на камеру, а видео разместят в интернете, только тогда он подписал все... На суде он отказался от своих показаний, сказал, что получены они под пытками, но на его заявление никто не обратил внимания. Теперь вот здесь избили так, что он говорить не может. И еще говорят, что его избили во время бунта. Ничего подобного! У меня фото есть, которое я снял в ночь с 9-го на 10-е (апреля), и там четко видно, что на лице брата ни одной царапины нет!" - сказал Иса Хайдаев.