Правозащитники заявили об участившихся случаях нападения на журналистов в Грузии

26 декабря 2023, 04:00

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С начала года в Грузии зафиксировано около 45 инцидентов, связанных с применением физического и психологического насилия в отношении сотрудников средств массовой информации, сообщает НПО Transparency International Georgia.

25 декабря в торговом центре в Зугдиди произошел конфликт с участием съемочной группы телекомпании "Формула". Неизвестные помешали журналисту Давиду Мания и оператору Ираклию Чхапелия закончить свою работу. Об инциденте проинформированы сотрудники полиции, Мания приглашен для дачи показаний в Специальную следственную службу, сообщает телекомпания.

Данный случай - не первый в этом году, когда в отношении сотрудников СМИ применяется насилие, информирует НПО Transparency International Georgia. По данным правозащитников, в 2023 году участились случая насилия в отношении представителей СМИ, в особенности тех, где критикуются власти.

НПО отмечает, что в течение года в регионах Грузии было задокументировано около 45 инцидентов, связанных с применением насилия, притеснениями и попытками запугивания журналистов. Сведения об инцидентах правозащитникам предоставила Специальная следственная служба Грузии.

По данным ведомства, с 1 января 2023 года по 30 ноября 2023 года было возбуждено 14 уголовных дел за незаконное воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста. Из 14 дел одно было закрыто, четыре направлены в суд для рассмотрения по существу, а по остальным девяти делам расследование продолжается. Кроме того, по шести уголовным делам прокуратура возбудила уголовные дела в отношении девяти лиц.

В числе случаев нападения ССС Грузии упомянуты, в частности, нападение в Тбилиси на соучредителя телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, за которое был приговорен к полугоду заключения Николоз Гугешашвили; нападение в Сагареджо в июле на съемочные группы "Мтавари архи" и "Формулы"; нападение на съемочную группу "Мтавари Архи" в деревне Хайши; нападение на оппозиционных журналистов телохранителей Отара Парцхаладзе и прочее.

Также правозащитники выделили отдельные случаи угроз и запугиваний и насилие в отношении журналистов со стороны во время акций протеста.

Transparency International Georgia напомнило, что в условиях планируемой евроинтеграции и предстоящих парламентских выборов в 2024 году "обеспечение свободной от страха и безопасной медиа-среды, в первую очередь, со стороны правящей партии, имеет первостепенное значение". "Журналисты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою профессиональную работу и надлежащим образом информировать общественность", - говорится в исследовании НПО.

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