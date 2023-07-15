Арестован подозреваемый в нападении на журналистов в Кахетии

15 июля 2023, 16:20

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Суд согласился с требованием обвинения арестовать Мамуку Шакарашвили по делу о нападении на журналистов в Сагареждо. Шакарашвили вину не признал.

"Кавказский узел" писал, что 6 июля в Сагареджо представителей "Единого национального движения" забросали камнями и бутылками. При инциденте пострадали также журналисты двух телекомпаний. 14 июля один из подозреваемых в причастности к нападению был задержан.

Мамука Шакарашвили, задержанный за нападение на журналистов в Сагареджо, арестован Телавским районным судом, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на сообщение в эфире телекомпании "Рустави 2".

Следствие обвиняет его в препятствиях журналисткой деятельности и насилии. Мамука Шакарашвили — работник клининговой службы и зять чиновника Темура Илаури.Обвинение требовало ареста Шакарашвили в связи с риском повторного совершения преступления, уничтожения улик и оказания влияния на свидетелей. Кроме того, прокурор Александр Чхаидзе заявил, что обвиняемый склонен насилию, и все видеодоказательства свидетельствуют о совершенных им преступных действиях.

Шакарашвили в ходе суда не признал вину и потребовал освобождения, следует из сообщения телекомпании.

Журналист Ия Гулиашвили заявила в эфире "Мтавари архи", что 6 июля в Мамука Шакарашвили выделялся среди других нападающих. В частности, по ее словам, Шакарашвили причастен нападению на операторов телекомпаний и их оскорблениям. В том числе пострадал и оператор Мтавари архи, которому повредили камеру. Шакарашвили пообещал отобрать у журналиста микрофон и помешать журналистской деятельности.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июля, в двухлетнюю годовщину нападения на журналистов в рамках "Недели ЛГБТ" в Тбилиси, когда пострадали 53 журналиста, было совершено нападение на журналистку телеканала "Мтавари архи". 27 июня в Тбилиси было совершено нападение на соучредителя телекомпании "Формула" Мишу Мшвилдадзе, полиция отчиталась о задержании подозреваемого.

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