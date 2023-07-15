Один человек задержан после нападения на журналистов в Кахетии

15 июля 2023, 07:47

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В Сагареджо задержан мужчина, который обвиняется в нападении на журналистов во время встречи местных жителей с представителями "Единого национального движения" 6 июля и воспрепятствовании их профессиональной деятельности

Как писал "Кавказский узел", 6 июля в Сагареджо представителей "Единого национального движения" забросали камнями и бутылками. При инциденте пострадали также журналисты телекомпаний "Мтавари архи" и "Формула".

Один человек задержан после инцидента в Сагареджо, сообщила 14 июля Специальная следственная служба Грузии.

По данным следствия, задержанный, чье имя не называется, применил физическое насилие против оператора телекомпании "Формула" Сулхана Чкадуа с целью воспрепятствовать его профессиональной деятельности. Кроме того, он помешал журналистке "Рустави 2" Натии Цителаури и журналистке "Мтавари Архи" Ии Гулиашвили записать сюжет.

Против указанного мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 154 (незаконное воспрепятствование деятельности журналистов) и 126 (насилие) Уголовного кодекса Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что 5 июля, в двухлетнюю годовщину нападения на журналистов в рамках "Недели ЛГБТ" в Тбилиси, когда пострадали 53 журналиста, было совершено нападение на журналистку телеканала "Мтавари архи". 27 июня в Тбилиси было совершено нападение на соучредителя телекомпании "Формула" Мишу Мшвилдадзе, полиция отчиталась о задержании подозреваемого.

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