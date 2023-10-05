Вынесен приговор по делу о нападении на Мишу Мшвилдадзе

05 октября 2023, 06:19

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Николоз Гугешашвили получил шесть месяцев лишения свободы за нападение на соучредителя грузинского телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе.

Как писал "Кавказский узел", один из учредителей телеканала "Формула" Миша Мшвилдадзе в конце июня подвергся нападению. По словам Мшвилдадзе, незнакомец на входе в торговый центр ударил его в лицо и пытался бить уже упавшего. Коллеги сочли нападение на Мшвилдадзе заказным. Полиция сообщила задержала Николоза Гугешашвили, который опубликовал в соцсети пост с признанием, пояснив, что напал на Мшвилдадзе из-за его критики церкви. Суд отправил Гугешашвили под арест, хотя защита просила выпустить его под залог.

Тбилисский городской суд 4 октября вынес приговор Николозу Гугешашвили по делу нападении на Мишу Мшвилдадзе. Подсудимый требовал, чтобы его освободили, ссылаясь на свое семейное положение, однако суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

"Нападавшему на Мишу Мшвилдадзе дали минимальный срок. Оказывается, нападавший в одиночку олицетворял гнев возмущенной общественности в адрес СМИ ", - прокомментировал приговор ведущий «Формула ТВ» Георгий Таргамадзе.

Нападение на одного из основателей «Формула ТВ» расследовала Специальная следственная служба. Хотя первоначально делом занималась полиция, Генпрокуратура специальным указом изъяла дело у МВД и передала следственному ведомству. Спустя три дня после нападения Мшвилдадзе был официально присвоен статус потерпевшего.

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