Миша Мшвилдадзе, стоп-кадр видео канала Sova – все о Грузии https://www.youtube.com/watch?v=PyDMQcayflk

05 октября 2023, 06:19

Вынесен приговор по делу о нападении на Мишу Мшвилдадзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николоз Гугешашвили получил шесть месяцев лишения свободы за нападение на соучредителя грузинского телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе. 

Как писал "Кавказский узел", один из учредителей телеканала "Формула" Миша Мшвилдадзе в конце июня подвергся нападению. По словам Мшвилдадзе, незнакомец на входе в торговый центр ударил его в лицо и пытался бить уже упавшего. Коллеги сочли нападение на Мшвилдадзе заказным. Полиция сообщила задержала Николоза Гугешашвили, который опубликовал в соцсети пост с признанием, пояснив, что напал на Мшвилдадзе из-за его критики церкви. Суд отправил Гугешашвили под арест, хотя защита просила выпустить его под залог. 

Тбилисский городской суд 4 октября вынес приговор Николозу Гугешашвили по делу нападении на Мишу Мшвилдадзе. Подсудимый требовал, чтобы его освободили, ссылаясь на свое семейное положение, однако суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы.

"Нападавшему на Мишу Мшвилдадзе дали минимальный срок. Оказывается, нападавший в одиночку олицетворял гнев возмущенной общественности в адрес СМИ ", - прокомментировал приговор ведущий «Формула ТВ» Георгий Таргамадзе. 

Нападение на одного из основателей «Формула ТВ» расследовала Специальная следственная служба. Хотя первоначально делом занималась полиция, Генпрокуратура специальным указом изъяла дело у МВД и передала следственному ведомству. Спустя три дня после нападения Мшвилдадзе был официально присвоен статус потерпевшего. 

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Примечание:

"Арестован подозреваемый в нападении на журналистов в Кахетии", "При нападении на оппозиционеров в Кахетии пострадали и журналисты", "Нападение на журналистку совершено в Аджарии". 

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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