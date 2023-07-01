Суд в Грузии арестовал обвиняемого в нападении на Мишу Мшвилдадзе

01 июля 2023, 00:13

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Защита требовала выпустить под залог Николоза Гугешашвили, обвиняемого в нападении на одного из учредителей грузинского телеканала "Формула" Мишу Мшвилдадзе, однако суд постановил арестовать его.

Как писал "Кавказский узел", один из учредителей телеканала "Формула" Миша Мшвилдадзе сообщил 27 июня о нападении на него. По словам Мшвилдадзе, незнакомец на входе в торговый центр ударил его в лицо и пытался бить уже упавшего. Коллеги сочли нападение на Мшвилдадзе заказным. Полиция сообщила о задержании по этому делу Николоза Гугешашвили, который опубликовал в соцсети пост с признанием, пояснив, что напал на Мшвилдадзе из-за его критики церкви.

Суд избрал Николозу Гугешашвили арест в качестве меры пресечения. Защита настаивала на залоге в размере 20 000 лари (приблизительно 7 648 долларов США). При этом судья поинтересовался, откуда у подсудимого такая сумма. "Фанаты соберут", - прозвучала в ответ реплика из зала, следует из сюжета в эфире телекомпании "Формула".

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что Мшвилдадзе "должен винить в нападении в первую очередь себя", так как "оскорбил многих людей" и отметил, что власти не имеют к этому отношения. Мшвилдадзе является "одной из главных фигур, которые углубляют поляризацию в стране", перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Кобахидзе в эфире "Мтавари архи".

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