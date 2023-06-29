Задержан обвиняемый в нападении на Мишу Мшвилдадзе

29 июня 2023, 02:44

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Николоз Гугешашвили, обвиняемый в нападении на соучредителя телекомпании "Формула" Мишу Мшвилдадзе, сам опубликовал в соцсети пост с признанием, объяснив свои мотивы.

Как писал "Кавказский узел", один из учредителей телеканала "Формула" Миша Мшвилдадзе сообщил 27 июня о нападении на него. По словам Мшвилдадзе, незнакомец на входе в торговый центр ударил его в лицо и пытался бить уже упавшего. Коллеги сочли нападение на Мшвилдадзе заказным.

Сотрудники правоохранительных органов Грузии задержали мужчину, обвиняемого в нападении на Мишу Мшвилдадзе, почти через сутки после инцидента. Николоз Гугешашвили сам сознался в нападении, опубликовав пост в Facebook*, сообщил 28 июня телеканал "Формула".

В посте Гугешашвили представился как "отец четверых детей" из тбилисского района Глдани. "Вчера (27 июня - прим. "Кавказского узла") был на Важа-Пшавела, возле «Карфура», где избил Мишу Мшвилдадзе. Причина избиения в том, что Мшвилдадзе называет церковь преступной и говорит, что крест является символом насилия, ругает патриарха", - написал Гугешашвили, отметив, что не собирается скрываться.

МВД сообщило, что нападение на Мишу Мшвилдадзе расследуется по статье 126 Уголовного кодекса Грузии (Побои и иное насилие. Эта статья предусматривает до года лишения свободы.

Коалиция Media Advocacy осудила на нападение на Мишу Мшвилдадзе, отметив бездействие властей в отношении проблемы насилия над представителями СМИ. "Журналисты играют важную роль в любой демократической стране (...). Нападки на основателя СМИ, критикующего правительство, являются явной попыткой подавить свободу медиа и не позволить журналистам выполнять свои профессиональные обязанности", - говорится в заявлении.

Народный защитник Леван Иоселиани призвал прокуратуру передать дело в Следственную службу, чтобы определить, стало ли выражение Мшвилдадзе своего мнения мотивом для физического насилия.

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